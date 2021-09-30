ESKİŞEHİR'DE YAKALANAN DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE YAKALANAN DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması kapsamında DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu T.E.?nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri T.E.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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