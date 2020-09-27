Eskişehir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan aranan DHKP/C üyesi M.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan aranan DHKP/C üyesi M.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı. M.Ö., mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararıyla aranan DHKP/C üyesi M.Ö.'nün, Beylikova ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. İlçede düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan M.Ö., sevk edildiği Beylikova Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Eskişehir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

Eskişehir, Beylikova, Jandarma, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı - Son Dakika

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