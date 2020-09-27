ESKİŞEHİR'de, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan aranan DHKP/C üyesi M.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı. M.Ö., mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararıyla aranan DHKP/C üyesi M.Ö.'nün, Beylikova ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. İlçede düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan M.Ö., sevk edildiği Beylikova Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:26 - Kaynak: DHA
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