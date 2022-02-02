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Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı

02.02.2022 12:16
Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri başlattıkları çalışma sonrasında hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U.'nun evine operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan N.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


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