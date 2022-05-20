Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı

20.05.2022 14:53
Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel tim, Tepebaşı bölgesinde kapkaç yaptığı tespit edilen bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan R.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yakalanan kapkaççı tutuklandı - Son Dakika


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