Eskişehir'in İnönü ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi, kayalıklara düşerek yaralandı.
İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi yerleşkesi içerisinde bulunan C tepesinden yamaç paraşütüyle atlayan İsmail Özgül (52), rüzgarın ters esmesi nedeniyle kayalıklara düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Büyük Ayı Kurtarma ekiplerinin yanı sıra merkez görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, İsmail Özgül'ün yaralandığını belirledi. Ayağında kırıklar tespit edilen İsmail Özgül, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü kayalıklara düştü - Son Dakika