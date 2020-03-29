Eskişehir'de "yan bakma" kavgası: 1 yaralı
6 saat önce
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi İyiler Sokağı'nda yolda yürüyen iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
F.N. (29) tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçakla Y.K'yi (26) kulağından yaraladı.
Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli F.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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