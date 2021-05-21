Eskişehir'de yanan ormanlık alanda helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Eskişehir'de Mihalıççık ilçesinde kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, itfaiye ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan da sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'den yönlendirilen helikopter soğutma çalışmalarına katılıyor.

Karadan da ekipler soğutma işlemine destek veriyor.