Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yangın

Eskişehir'de Yangın

41 dakika önce

Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın ardından kabloların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Kısa sürede binaya yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerlerden indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1'i çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: AA

İtfaiye, Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa
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