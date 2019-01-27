Eskişehir'de Yangın
41 dakika önce
Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir
'de bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe
Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın ardından kabloların tutuşmasıyla yangın çıktı.
Kısa sürede binaya yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerlerden indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1'i çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: AA
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu
Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi
Kırgız Bakıcının Sır İntiharı! Külotlu Çorap ile Canına Kıydı