Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Eskişehir'de Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre yangın, merkez Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda apartman dumanlar içerisinde kaldı. Alevleri ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu esnada apartmandaki dairelerde bulunanların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi.

Arkadaşının kedisine koştu

Korku ve paniğe neden olan dumanları gören bir vatandaş da hemen yangının çıktığı binada bulunan arkadaşına ait kediye koştu. 11 aylık kediyi dumanlardan etkilenmemesi için kafese koyarak dışarı çıkaran genç büyük sevinç yaşadı. Dumandan etkilenen biri çocuk, ikisi kadın toplam 7 kişi buradaki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangını gören vatandaşlar da büyük panik yaşadıklarını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.

Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Diyarbakır'da Sapık Dehşeti İddiası

68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada! Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:52:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]