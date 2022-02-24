Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

24.02.2022 11:16
Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde Hakime Güzel'in (70) yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde yakılan sobanın alt kapağından halıya közün sıçraması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Hakime Güzel ise aynı mahalledeki oğlunun evine yerleştirildi.

Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı Bursa'da ahşap bina alev alev yandı Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

Odunpazarı, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement