Eskişehir'de yangın çıkaran apartman görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yangın çıkaran apartman görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

26.04.2022 16:37
Eskişehir'de yangın çıkaran apartman görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Eskişehir'de çalıştığı sitedeki 11 katlı apartmanda yangın çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de çalıştığı sitedeki 11 katlı apartmanda yangın çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydoğdu ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Olay

Eskişehir'de 6 Kasım 2021'de, Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatısında ve apartman görevlisi Aydoğdu'nun yaşadığı çatı katında hasara yol açmıştı.

Polis tarafından yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan Aydoğdu, yeni deliller ortaya çıkınca tekrar gözaltına alınmıştı. Yangını iş akdi feshedildiği için kasten çıkardığını itiraf eden Aydoğdu tutuklanmış, 44 gün cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yangın çıkaran apartman görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yangın çıkaran apartman görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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