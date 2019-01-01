Eskişehir'de Yangın Paniği
50 dakika önce
Eskişehir'de yangın paniği Balkonda bulunan piknik tüpü patlamaktan son anda kurtarıldıESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Eskişehir
'de yangın paniği
Balkonda bulunan piknik tüpü patlamaktan son anda kurtarıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Büyük hasara neden olan yangın esnasında balkonda bulunan piknik tüpü de alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre yangın, Hayriye Mahallesi Yurt Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddialara göre akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfun Günsaçgün annesine ait evde bulunduğu sırada evi yaktı. Bu sırada dumanları gören apartman sakinleri durumu hemen 110 itfaiye ekiplerine bildirerek evlerinden ayrıldı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı apartman dairesi dakikalar içerisinde alev alev yandı. Bu esnada apartmanda bulunan ve evde mahsur kalan Günsaçgün ile vatandaşlar itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken yangın sırasında balkonda bulunan ve alevlerin arasında kalan piknik tüpü de yanmaya başladı. Büyük paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü tanıkları da 42 yaşındaki Günsaçgün'ün apartmandan atılması imza topladıklarını belirtti.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken dairede büyük ölçekte zarar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:02 Kaynak: İHA
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