Eskişehir'de yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yangın paniği

11.04.2022 10:39
Eskişehir'de yangın paniği

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi Gülağacı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanı fark eden apartman sakinleri binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle binayı terk eden vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yangın paniği
Eskişehir'de yangın paniği

YORUMLAR
500
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu Fatih'te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:33 Bu kadarına da pes! Dedektörle altın arayıp çalan hırsızlar yakalandı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement