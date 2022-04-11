Eskişehir'de yangın paniği - Son Dakika

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi Gülağacı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanı fark eden apartman sakinleri binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle binayı terk eden vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR