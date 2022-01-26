Eskişehir'de yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Kamil Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yandaki Emin Evrensel'e ait eve de sıçradı.
Evlerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı da yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.
Ekipler tarafından bir süre sonra söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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