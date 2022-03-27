Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu

27.03.2022 14:40
Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen bir kedinin cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen bir kedinin cansız bedeni bulundu.

Olay, 71 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dün yol kenarındaki boş arazide vatandaşlar, bir kedinin yanmış vaziyetteki cansız bedenini buldu. Kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilirken, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını acilen talep ediyorum"

Sorumluların bulunması için gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Yapıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gelen ihbarla Eskişehir 71 Evler Mahallesi'nde bir kedinin canice yakıldığının haberini aldık. Ne zaman bu kadar cani olundu. Yüreğim o mazlum kediyle yandı. Kameralardan bakılmasını, görgü tanığı bulunmasını ve bu caninin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını acilen talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Azeri ormancılık heyeti Eskişehir'de Azeri ormancılık heyeti Eskişehir'de Eskişehir'de yerli turistlerin tekne turu keyfi Eskişehir'de yerli turistlerin tekne turu keyfi

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:49:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yanmış kedi cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement