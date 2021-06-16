Eskişehir'de yapılan toplam Kovid-19 aşısı 530 bini geçti - Son Dakika

Güncel nüfusu 2019 verilerine göre 887 bin 475 olan Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan vatandaş sayısı 530 bini geçti.

Günlük 30 bin aşı kapasitesiyle hizmet veren Eskişehir'in sağlık birimlerinde, randevu sistemiyle aşıya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde saat 00.00'a kadar devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte son 24 saat içinde kentte 23 bin 150 doz aşı yapıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir halkının aşıya gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini söyledi.

Aşı ile hem bireylerin hem de toplumun korunduğunu dile getiren Bilge, "Şimdiye kadar uygulanan aşılama çalışmalarında gerek Biontech gerekse Synovac aşılarında ciddi bir yan etki görmedik. Hastalığın ölüm dahil ciddi komplikasyonları düşünüldüğünde, aşının önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır. Salgını aşıyla yeneceğiz." dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aslı Melek Zeytin de aşının önemine değinerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Eskişehir'de rekor sayıya ulaştıklarını belirten Zeytin, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de bugüne kadar yaptığımız aşı sayısı 530 bini geçti. 24 saat içinde 23 bin 150 dozla, aşılama çalışmalarının başından beri en yüksek sayıya ulaştık. 200 bin vatandaşımızın ise ikinci doz aşılaması tamamlandı. Diğer vatandaşlarımız da ikinci doz aşı için günlerini bekliyor. Hastanelerimiz ellerinden geldiğince kapasitelerini artırıyorlar. Şu an Eskişehir olarak günlük 30 bin doz aşı yapacak kapasitedeyiz. Toplumsal bağışıklığı sağlamamız gerekiyor. Bir an evvel maskelerimizden kurtulmak, normal yaşantıya dönmek için aşı hakkı kazanan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Aşı olan vatandaşlardan Seda Tanış, bir gün önce aşı randevusu aldığını dile getirerek, "Çalışmalar çok başarılı. Hemen geldim, aşımı oldum ve gidiyorum. Sıra da çok çabuk geldi. Herkes aşılansın. Artık bu konu tartışılmamalı." ifadelerini kullandı.

Randevusunu iki gün önce alan ve Yunus Emre Devlet Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ferruh Söğüt ise mutlu olduğunu belirterek, "Hiç korktuğum gibi değilmiş. Sinek ısırığı gibi. Tüm ülkemizde aşılama yapılıyor. Vakalar düşüyor. Bir ay önce herkes 'aşı yok' diye bağırıyordu. Şimdi kimsenin bahane üretmemesi lazım. Kimsenin hakkına girmemek gerek." diye konuştu.