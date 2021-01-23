Eskişehir'de yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaralı halde bulunan akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

İlçe merkezine yakın bir alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan akbaba ve şahin, Seyitgazi Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

İlçeye gelen Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince teslim alınan iki yaralı hayvanın tedavilerine başlandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, yaralanan akbaba ve şahinin vatandaşlar tarafından bulunduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaralı akbaba ve yaralı şahini bulan vatandaşlarımız, belediyemiz ekipleri gelene kadar hayvanlarımızın yanından ayrılmayıp bizlere teslim ettiler. Bizler de anında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdik ve bizden teslim almak üzere ekiplerini gönderdiler. Yaralı akbaba ve şahinin tekrardan özgür bir şekilde doğada uçmasını diliyorum. Duyarlılıkları için vatandaşlarımıza ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum."