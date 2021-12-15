Eskişehir'de Yaratıcı Drama Atölyesi ile gençleri buluşturdu - Son Dakika

Gençlik Merkezi, Cumartesi günü "Girişimcilikte İş Var" söyleşisini gerçekleştirmesinin ardından, Pazar günü ise Yaratıcı Drama Atölyesi ile gençleri buluşturdu.

Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan atölye çalışmasını eğitmen Gökhan Başaran gerçekleştirdi. Yaratıcı dramanın günlük hayata entegre edilmesinin önemli olduğunu belirten Başaran, empati kurabilme yeteneğinin atölye çalışmasıyla geliştirildiğini ifade etti. 7'den 70'e herkese yaratıcı dramayı tavsiye eden Gökhan Başaran, "Dersimizde ele almış olduğunuz en önemli başlıklardan bir tanesi empati kurabilme yeteneği. Bu hem anda kalmamızı hem de karşı tarafın yerine kendimizi koyarak daha detaylı düşünebilme yelpazesi sunuyor. Ayrıca üzerine düştüğümüz hayal gücü ve uyum oyunları ile birlikte zihnimizi hayal dünyamızda serbest bırakırken anda kalarak diğer katılımcılarla da uyum sağlamayı hedefliyoruz. Yaratıcı drama hayatımızın bir parçası olan sanatın adeta işleniş biçiminin bir örneği gibi. Onu ne kadar işlemeye çalışırsak hayatımız o kadar anlamlı hale geliyor." dedi.

Atölyeye katılan gençler, Gençlik Merkezi'nin sıkı takipçisi olduklarını belirterek, ilgi alanlarına göre birçok etkinliğe katıldıklarını ve kendilerine bu imkânları sağladığı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.