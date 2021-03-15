Fabrikadan 500 kilo titanyum tozu çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de fabrikadan uçak motor parçası imalatında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 500 kilo titanyum tozunu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı; şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30 çuval halinde titanyum tozları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadan uçak motor parçası imalatında kullanılan 30 çuval içinde yaklaşık 500 kilo titanyum tozu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Fabrika çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin kullandığı aracı tespit etti. Yapılan araştırma sonucu hırsızlığı D.Y ve F.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen ev adreslerinde yapılan aramada 30 çuval halinde 500 kilo titanyum tozu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'iş yerinden hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Piyasa değerinin yaklaşık 35 bin TL olduğu belirtilen 500 kilo titanyum tozu ise firma sahibine teslim edildi.