Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

18.03.2022 22:53
Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.K, F.T, A.K. ile Y.G'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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