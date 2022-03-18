Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı

18.03.2022 15:04
Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.K, F.T, A.K. ile Y.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement