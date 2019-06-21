Eskişehir'de yasa dışı haşhaş ekimi
4 dakika önce
Eskişehir'de yasa dışı ekimi yapılan 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:45 Kaynak: AA
'de yasa dışı ekimi yapılan 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı
ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Arazi incelemesinde yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş bulundu.
Tarla sahibi ve ekimi yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi.
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