Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de yasa dışı haşhaş ekimi
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Eskişehir'de yasa dışı haşhaş ekimi

4 dakika önce

Eskişehir'de yasa dışı ekimi yapılan 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi.

Eskişehir'de yasa dışı haşhaş ekimi, System.String[]
Eskişehir'de yasa dışı ekimi yapılan 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Arazi incelemesinde yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş bulundu.
Tarla sahibi ve ekimi yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:45 Kaynak: AA
ilçe jandarma komutanlığı, tepebaşı, eskişehir, Güncel
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