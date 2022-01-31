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Eskişehir'de yasa dışı silah satışına 5 tutuklama - Son Dakika

Eskişehir'de yasa dışı silah satışına 5 tutuklama

31.01.2022 10:24
Eskişehir'de yasa dışı silah satışına 5 tutuklama

ESKİŞEHİR'de, kumarhaneye çevirdikleri evde yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilerek, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, kumarhaneye çevirdikleri evde yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilerek, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kumarhaneye çevrilen evde yasa dışı yollardan silah satıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüpheliler, bir süre takip edildi. Daha sonra özel harekat ekiplerinin de desteği ile baskın yapıldı ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ucu kesik pompalı tüfek, değişik çaplarda 21 tabanca fişeği, 25 gram esrar ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yasa dışı silah satışına 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yasa dışı silah satışına 5 tutuklama - Son Dakika
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