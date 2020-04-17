Eskişehir?de yasağa saatler kala sokaklar doldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala sokaklar dolarken, polis ekiplerince kent genelinde denetimler arttırdı. 600 koronavirüs vakası bulunan kentte demir bariyerlerle kontrol altındaki sokaklara girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı 'nca koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 30 büyükşehir ve Zonguldak 'taki ikinci sokağa çıkma yasağı gece 24.00'tan itibaren başlayacak. Yasak öncesinde 600 koronavirüs vakası bulunan Eskişehir 'de sokaklar insan kalabalıklarıyla doldu. Özellikle banka önlerinde ve demir bariyerlerle kontrol altına alınan araç trafiğine kapalı caddelere girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yasak başlamadan alışveriş yapanlarda işyerlerinde kalabalığa neden oldu.

SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağın başlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kentte denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda toplu taşıma araçları, trafiğe kapalı caddelerde sosyal mesafe kuralına ilişkin denetlemeler yapıldı. Kuralı ihlal edenler uyarılırken, kontrol altındaki caddelerde kimlik kontrolünün yanı sıra maske ve ateş ölçümü de yapılıyor.