Eskişehir'de yasağa uymayan 204 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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Eskişehir'de yasağa uymayan 204 kişiye para cezası uygulandı
6 saat önce
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye idari para cezası uygulandı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye idari para cezası uygulandı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Eskişehir Valiliği'nden alınan bilgiye göre, 48 saatlik kısıtlama süresince 204 vatandaşın yasağı ihlal ederek evinden dışarı çıktı. Sahada görevli emniyet ekipleri yasağı ihlal edenleri tespit ederek haklarında idari para cezası uyguladı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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