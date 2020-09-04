Eskişehir'de yaşanan "Kalabak Su" dağıtım sorunu - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Kalabak su damacanalarının belirli periyotlar halinde yenilendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde Kalabak Su Damacana Dolum Tesisleri olarak damacana yenileme sürecine girildiği belirtilerek, eski damacanaların sistemden çıkarılması ve yeni damacanaların kurumlarına peyderpey ulaşması nedeniyle su dağıtımında geçici bir sorun yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu sorunun olağanüstü teknik bir sorun olmadığı takdirde en yakın sürede çözüleceği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ellerindeki eski tarihli damacanalar, hiç bir ücret alınmadan zaman içerisinde, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilecektir. Diğer taraftan, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan incelemede bazı sakaların mahallelerde durarak satış yaptıkları ve bunun vatandaş için sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir. Bu noktada Sucular Odasına gerekli uyarılar yapılmış olup tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağı bildirilmiştir. Kalabak Su Dolum Tesisleri önünde su satışı sakalar tarafından yapılmaktadır. Vatandaşın su almak için kuyruklarda uzun süre bekletilmemesi konusunda Sucular Odası uyarılarak, gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır."

Açıklamada, damacana krizinin en az sıkıntı ile atlatılabilmesi için, sakalar tarafından satışına başlanan 8 litrelik pet şişelerin üretim ve dolum işlemi, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğüne yer verilerek:

"Sucular Odası'na bağlı olan ve onlar tarafından yönetilen ALO KALABAK sistemi de, talepler gecikmeli olarak karşılanmakla birlikte hizmet devam etmektedir. Ayrıca Sucular Odasına, sakaların dağıtım yaptıkları mahalle ve sokaklarda her seferinde aynı noktalara satış yapmamaları, dağıtımı farklı farklı sokaklarda sürdürmeleri gerektiği konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.