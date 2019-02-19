Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nden Bursa Gezisi

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nden Bursa Gezisi

1 saat önce

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) üyeleri, Bursa'ya giderek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nden Bursa Gezisi, System.String[]
Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) üyeleri, Bursa'ya giderek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Düzenlenen geziye katılan 52 kişilik grup, ilk olarak tarihi Cumalıkızık köyünde kahvaltı yaptı. Ardından Uludağ Milli Parkı, tarihi İnkaya Uluçınarı, Tophane Saat Kulesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyaret eden grup, kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler aldı. EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim gezi hakkında yaptığı açıklamada, "Amacımız, dernek üyelerimizi ve sanatseverleri Bursa'ya götürerek tarihi ve kültürel yerleri gezdirmek ve bilgi sahibi yapmaktır. Bu tür gezilerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir. Tarihi ve kültürel geziler sayesinde farklı kitlelere ulaşmaktayız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

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