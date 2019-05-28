Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler iftarda buluştu

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler iftarda buluştu

18 dakika önce

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler iftarda buluştu, System.String[]
Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Merkez Şirintepe Mahallesinde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen iftarda, Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler bir araya geldi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katılarak Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, iftar sonrası yaptığı konuşmasında, "Ramazan ayı içerisinde; dernek binasının önündeki sokakta ve dernek binası içinde düzenlediğimiz iftar yemeğine katılım fazla oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Bu iftar yemeğinde; Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler, hem iftarlarını birlikte açtılar, hem de birbirleriyle kaynaştılar. Allah'ım şu mübarek günde, orucumuzu ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin; iftar yemeğinde dayanışması ve kaynaşması ve birlikte oruç açmaları, son derece sevindirici gelişmedir" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Şirintepe, Merkez, Eskişehir, Yaşam
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