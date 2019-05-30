Eskişehir'de yaşayan Çeltikliler iftar sofrasında buluştular

Eskişehir'de yaşayan Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER) Yönetim Kurulu üyeleri iftar sofrasında buluştular.

Eskişehir'de yaşayan Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER) Yönetim Kurulu üyeleri iftar sofrasında buluştular.



Dernek Başkanı Mehmet Taş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Eskişehir'de bir mekanda iftar sorasında buluştuk ve hep birlikte orucumuzu açtık ve birbirimizle kaynaşmayı ve birlikteliği sağladık. Eskişehir'de çok sayıda; Çeltik ve çevre köylerinden, yaşayan insanlar var. Eskişehir'i her yönden çok seviyoruz. Eskişehir'de yaşamak çok güzel bir duygu. Ramazan ayı çok özel bir ay. Birlikteliğin ve yardımlaşmanın maksimum yaşandığı bir ay. Bugün, yönetim kurulu üyelerimizle, dayanışmanın birlik ve beraberliğin keyfini ve huzurunu yaşıyoruz. İnşallah bu güzel dayanışma ve birliktelik, herkese örnek olur" dedi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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