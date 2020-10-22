Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek

22.10.2020 13:04
Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek, System.String[]

Odunpazarı'nda bulunan 20'yi aşkın halk kütüphanesinde Türk Edebiyatının usta isimlerinin adını yaşatan Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirli ya da Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek olmak için İnsancıl Sahaf Kitapevi ile protokol imzaladı.

Odunpazarı'nda bulunan 20'yi aşkın halk kütüphanesinde Türk Edebiyatının usta isimlerinin adını yaşatan Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirli ya da Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek olmak için İnsancıl Sahaf Kitapevi ile protokol imzaladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı tarihin, bilimin, kültürün, sanatın ve edebiyatın merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla hazırlanan protokolün imza töreni, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım ve kitapevi sahibi Ahmet Kaygusuz'un katılımı ile Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirildi. İmzalanan protokol ile kitapevi tarafından basımı yapılmış ve seçici kurul tarafından uygun bulunan kitaplara, belediyenin kütüphanesine kazandırılmak üzere satın alma desteği sağlanacak. Odunpazarı Belediyesi tarafından satın alma desteği verilecek kitaplarının yazarlarının Eskişehir'de doğmuş ya da Eskişehir'de yaşamakta olmasına özen gösterecek. Seçici kurul da kitabın içeriğinde Eskişehir ve Odunpazarı temalarının bulunmasına önem verecek. Yayınların basımı için yazarlar tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İnsancıl Yayınevi tarafından Eskişehir'de doğmuş ve Eskişehir'de yaşamakta olan yazarların kitaplarının asgari 500 adet basılması durumunda; seçici komisyon tarafından uygun görülenlerden Odunpazarı Belediyesi'nin kütüphanelerine kazandırılmak üzere 100 adet kitap satın alınacak.

ESKİŞEHİRLİ SANATÇILARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bir yıl süreyle geçerli olacak protokolün imza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, söz konusu protokolün Eskişehir'in kültür ve sanata hayatına katkı sunmasını diledi. Eskişehirli yazar, şair ve sanatçıların eserlerini yayınlamak için İnsancıl Sahaf Kitapevi ile protokol imzaladıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Bu protokole göre Eskişehir'i anlatan, Eskişehirli sanatçılarımıza ait olan kitapların İnsancıl Kitapevi tarafından basılmasına aracı olacağız. Seçici kurulumuz, bu konuda eserleri değerlendirecek ve basımını sağlayacak. Biz de onun alımı ile ilgili protokolümüzü gerçekleştirdik. Eskişehir hem kültür hem sanat hem de edebiyatın başkenti olsun istiyoruz. Katkı sunan kitapevine ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eskişehirli sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ESKİŞEHİR KÜLTÜR ŞEHRİ OLARAK BİLİNİYOR

Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'a edebiyata verdiği destek için teşekkür eden Ahmet Kaygusuz, Eskişehir'in kültür şehri olarak bilindiğini vurguladı. Bunun somut olarak da gösterilmesi gerektiğini belirten Kaygusuz, "Eskişehir yazarın çizerin çok bol olduğu bir şehir. Böyle bir potansiyeli var. Bunu açığa çıkarmak için bizim dokunmamız gerekiyordu. Eskişehirli yazar ve çizerlerimiz adına Başkan Kurt'a çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek
Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'de yaşayan şair ve yazarlara destek - Son Dakika

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