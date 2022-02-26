Eskişehir'de yaşayan Ukraynalı aile yakınları için üzüntü duyuyor - Son Dakika
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Eskişehir'de yaşayan Ukraynalı aile yakınları için üzüntü duyuyor

26.02.2022 12:06
Eskişehir'de yaşayan Ukraynalı aile yakınları için üzüntü duyuyor

Rusya'nın askeri müdahale başlattığı Ukrayna'dan 5 yıl önce Eskişehir'e gelen Tatiama Güner ve ailesi, Odessa'daki yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüşüp, onlardan ülkelerindeki son durumu öğreniyor.

Rusya'nın askeri müdahale başlattığı Ukrayna'dan 5 yıl önce Eskişehir'e gelen Tatiama Güner ve ailesi, Odessa'daki yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüşüp, onlardan ülkelerindeki son durumu öğreniyor.

Odessa'da yaşarken Erdal Güner ile evlenen ve 5 yıl önce Eskişehir'e yerleşen 46 yaşındaki Tatiama Güner, ailesiyle bölgedeki gelişmeleri televizyon ile sosyal medyadan sürekli takip ediyor.

Odessa'daki yakınlarıyla cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapan Tatiama Güner, ülkesinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Tatiama Güner, AA muhabirine, Odessa'da ablalarının, yeğenlerinin, kuzenlerinin ve arkadaşlarının yaşadığını belirterek, Rusya'nın saldırısının ardından yakınlarıyla sürekli telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Odessa kentinde yakınlarının büyük korku yaşadığını anlatan Güner, şunları belirtti:

"Orada yaşayan yakınlarım sığınıkta beklemiş. Bombalanmanın bitmesi için beklemedeler. Biz burada bile korku içindeyken onların durum daha da kötü. Korkuyorlar. Ne olacaklarını, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Durum çok korkunç ve kötü. Ukrayna halkı çok barışçıldır. Orada hiç kimse savaş ve sorun çıkartmaz. Kavgayı sevmezler. Odessa merkezde yaşayanlar köylerine gidiyorlarmış. Ancak 'bulunduğunuz yerde durun' diye uyarılar yapılıyormuş. Ukrayna ve Rusya kardeş gibiydi. Hep öyle yaşadık. Biz barış istiyoruz. İki ülkenin yetkilileri oturup konuşsunlar. Gözümüz sürekli haberlerde. Dua ediyoruz ki bu saldırı bitsin."

"Hepsi çok korkuyor"

Tatiama Güner'in kızı 16 yaşındaki Olena Nurşat ise bombalamanın başlamasının ardından kuzenleri ve arkadaşlarıyla telefonla görüşmesi yaptığını aktararak, "Hepsi çok korkuyor. Sirenlerin duyulduğunu anlatıyorlar. Durumlarına çok üzülüyorum. Bir arkadaşım babasını asker olarak göreve aldıklarını anlattı. Babasına bir şey olmasından korkuyor. Bir an önce durum son bulsun. Ne oluyorsa çocuklara oluyor." diye konuştu.

Baba Erdal Güner de 18 yıl Ukrayna'da yaşadıklarına değinerek, "Ukraynalılar savaşı sevmeyen ve istemeyen bir halk topluluğu. Çok dost canlısı bir halktır. Bu saldırının kısa sürede bitmesini istiyoruz. Savaş insanlığa yakışmıyor." ifadesini kullandı.

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Eskişehir, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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