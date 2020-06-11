Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler

Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler "Kesinlikle Avrupa'ya gitmeyin" "Sigortasız gezmeyin, hostellerde kalmayın, her zaman maske bulundurun" ESKİŞEHİR - Sosyal ağ Instagram'da çok geniş bir takipçi kitlesine sahip, dünyanın neredeyse her köşesine...

Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler

"Kesinlikle Avrupa'ya gitmeyin"

"Sigortasız gezmeyin, hostellerde kalmayın, her zaman maske bulundurun"


ESKİŞEHİR - Sosyal ağ Instagram'da çok geniş bir takipçi kitlesine sahip, dünyanın neredeyse her köşesine seyahat etmiş, yılın 300 günü seyahat eden ünlü gezgin Eskişehir'de yaşayan Buğrahan Uzunca, Covid-19 sonrası seyahat etmek isteyenlere ve gezginlere altın değerinde ipuçları verdi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkarak şimdiye kadar tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül Korona virüs nedeniyle tüm dünyayı bir süredir evde kapanırken bazı ülkeler alınan bazı tedbirleri doğrultusunda normalleşme sürecine geçmeye başladı. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Hazirandan itibaren vatandaşlar maske ve sosyal mesafeyi koruyarak normal hayata dönemeye başladı.

Normalleşme sürecinde bir süredir evde kalan işçisinden başlayarak toplumun hemen hemen her köşesinden vatandaşlar eski hayatına dönmenin peşinde olmaya devam ediyor. Ancak hobi veya profesyonel olarak dünyayı gezen gezginler ise, ülke normalleşirse de artık eskisi gibi rahat ve kolayca gezemeyeceğini düşünülüyor. Gezginler normalde ulaşım için otostop veya otobüs kullanırken konaklama için ise internette bulunan bazı uygulamalardan bedava kalma yeri buluyordu. Bazen ucuz hotel, pansiyon gibi yerlerde de konaklayan bu gezginler artık her zaman maske ile gezmek zorunda kalacakken, onları artık ne istediği yere bırakacak araba sahibi de olacak ne de misafir edecek ev sahibi olacak. Bu nedenle Korona virüsü döneminden sonra gezginler için oldukça zor bir süreç bekleniyor.

Sosyal medya fenomeni ve gezgin çifti olarak zaman zaman Türkiye gündeminde konuşulan Buğrahan Uzunca ve Begüm Uzunca çift bu kez Korona virüsten sonra gezginlerin sefere çıkmadan ve seferdeyken yapması gereken tedvirler hakkında konuştu. Buğrahan Uzunca, Cumhurbaşkanın 1 Hazirandan normalleşme sürecinin duyurulmasının ardından çok mutlu olduğu ve vatandaşlar bu süreçte belirtilen tedbirlerine uyacağı belirterek, "170 gündür evdeyiz. İnanılmaz sıkıldık, bunaldık. Sürekli dünyayı gezen insanlar olarak bizim eve kapatılmamız inanılmaz yıprattı bizi. Bu yüzden bu kadar zaten dört gözle bekliyordum" dedi.

"Gezginler için zor bir süreç bekliyor"

Buğrahan Uzunca, Korona virüsten sonra gezgin olarak yola çıkacak kişilerin karşılaşabilecek sorunlarını dile getirerek bazı öneriler sundu. Buğrahan Uzunca, "Şimdi gezgin dediğimiz kişiler az para ile daha uzun süre seyahat eden kişiler. Hal böyle olunca da bu kişiler daha az maliyetlerle gezmenin peşinde olur. Bu yüzde de genelde ulaşımda genelde şehirlerarası otobüs, hem maddi hem de bir mağazada olması açısından otostop kullananlar var son zamanlarda. Ama artık Korona virüs salgını nedeniyle bu gezginler için şöyle sıkıntılar olacak; otostop çektiğiniz yoldaki araba yoğunluğu eskisi kadar olmayacak. İkincisi sizi normal zamanda almaya eğilimli olan insanlar bu sefer sizi almaktan çekinecek. Çünkü acaba virüs taşıyor mu diye bir çekincesi olacak insanın. İnsan ilişkisinde kimse kimseyle tam olarak kaynaşmayacak. Eğer bu konuya biraz önem veriyorsa, sağlığına önem veriyorsa, çok uzun süredir bir birine görmedilerse, güvenemiyorsa, ben bununla bir süredir birlikteyim. Onda virüs yoktur diyemiyorsa tabi bir sarılma, bir öpüşme, bir tokalaşma falan olmayacak. İnanılmaz bir mesafe olacak herkeste. Konuşurken rahat edemeyecek. Acaba ağızından bir şey fırlar mı falan diye. Çünkü böyle de virüs çok bulaşıyor. Tabi bu durum gezginler için de çok olumsuz etki oluşturacak. Yerel insanlarla konuşamayacak. Orada ki gezginlerle kaynaşamayacak. Onların evinde kalamayacak. Onlarla bir yere gidemeyecek. Sohbet edemeyecek. Arkadaşlarla birlikte gezmeye çıkamayacak. Yani dediğim gibi her yerde bir çekincesi olacak. Gezginlere eskiye nazaran çok daha tatsız bir durum bekliyor. Bunda da bir çözüm dersek gerçekten çözüm yok. Hayatını maske ile sürdüremezsin" diye konuştu.

"Sigortasız gezmeyin, hostellerde kalmayın, her zaman maske bulundurun"

Buğrahan Uzunca, şimdiden başlayarak Korona sonrası gezginler için açılan bazı ülkeler hakkında bilgi aktarırken bu gezme sürecinde nasıl davranması gerektiği de belirtti. Uzunca, şöyle konuştu;

"Bazı ülkeler mesela Güney Kore, Güney Kıbrıs diyor ki siz bize gelin hastalanırsanız biz size ücretsiz bakarız. Ama bazı ülkelerde mesela Kamboçya'ya baktım en son. Oraya gidilmesi için 50 bin dolarlık sigorta istiyor. Bu süreçte sigortasız mutlaka ve mutlaka yola çıkmayın. 50 bin dolar dediğime bakmayız. Gözünüz korkmasın. Onun ödemesi 100 dolar mı 50 dolar mı o civarlarda. Siperliksiz yola çıkmıyoruz. Yanlarında en azında mutlaka 100 tane maske bulunsun. O ülkeden o ülkeye atlamayın. Gittiğiniz ülkeyi iyice gezin. Hostelden ve özel uygulamadan bulunan konaklamadan bir nebze olsun uzak durabilirseniz. Lakin özellikle hostelden daha çok uzak durun. Hosteler hem daha fazla paralı hem de daha fazla kişi gidiyor. Sürekli bir giriş-çıkış var. Yan yatağınızdaki adam gidiyor, ertesi gün başka geliyor, 3 gün veya 5 gün kalıyor. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Fakat özel uygulamadan birisi sizi güvenirse, bu konuları çok fazla kafasına takmıyorsa, siz de baktınız ve güvenli hissederseniz onun evinde kalmak daha mantıklı. Çünkü evde en fazla 1 veya 2 kişi olacaktı. Ama hostelde bir süre insan olacaktır. Hem de paralı. O yüzden bu uygulamadan bulunan evde uzun süreli eğer mümkünse kalmanızı tavsiye ediyorum."

"Fazla yürüyün"

Gezgin Buğrahan Uzunca, virüs nedeniyle gidilecek yerlerde toplu taşıma araçlarını daha az kullanarak daha fazla yürümeyi tavsiye etti. Uzunca, "Onun dışından birçok şehir İstanbul gibi çok büyük değil. O yüzden de şehirde yürümenizi; gezmek istediğiniz şehirde çılgınlar gibi yürümenizi tavsiye ediyorum. Hem sağlıklı olursunuz hem zinde olursunuz, hem paranız cebinizde kalır hem toplu taşımadaki bulaşma riskinden kurtulmuş olursunuz, hem şehri daha ayrıntılı gezmiş olursunuz, hem vakit geçer, hem de daha fazla deneyim elde etmiş olursunuz. Yürüyün" diye anlattı.

"Avrupa'ya gitmeyin"

Buğrahan Uzunca, Korona virüs döneminden sonra gezmek isteyenlere Avrupa'ya kesinlikle gitmemelerini önerdi. Uzunca, "Ben bu süreçte Avrupa'yı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Avrupa derken Avrupa Birliği ülkeleri diyeyim şimdilik. Gidilebilecek en güvenli ülkelerden bahsedeyim; Karadağ. Tamamen sıfırlanmış ve son 20 kusur günde hiçbir vaka görülmemiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İnanılmaz. Tek bir virüs kaynaklı insan bile yok. Orası 1 Temmuz'da açılacak. İsrail'i tavsiye edebilirim. Onun dışında Kore var. Bir ara yükseldi fakat şuanda yine kontrol altına almış durumda. Japonya şuan da kapalı sınırları lakin yakın zamanda açılacaktır diye düşünüyorum. Onlar da çok iyi yönetiyor bu süreci. Güney Amerika şuanda tamamen rezil durumda. İki tane ülke hariç. Paraguay ve Uruguay. Onlar da çok iyi yönetiyor. Zaten en varlıklı ülkeleri. Ama ben yine de bu dönemde Latin Amerika'yı tavsiye etmiyorum. Çünkü Buradan Latin Amerika'ya kadar uçtu. Öteki ülkeleri de görmek isteyecekti. Ama onların durumu hiç iç açıcı değildir" diye aktardı.

Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler

Koronavirüs, Eskişehir, Instagram, Avrupa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de yaşayan ünlü gezgin çiftten gezginlere virüs sonrası tavsiyeler - Son Dakika

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