Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

04.04.2022 09:43
Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

Eskişehir'de kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu.

Eskişehir'de kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu.

Gümele Mahallesi'nde yaşayan H.B. (84), otlattığı 7 büyükbaş hayvanının Kızıltoprak mevkisinde kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı aramada kayıp hayvanlar, otlatıldıkları yerin 4 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu

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Eskişehir, Jandarma, Gümele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu - Son Dakika
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