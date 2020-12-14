Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi yakalandı

14.12.2020 13:55
Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Zafer Mahallesi Gündüzler Sokağı'nda yaşayan Mehmet B. polise başvurarak, kendisini polis olarak tanıtan kişinin, evine gelip zorla içeri girdiğini ve cüzdanındaki 205 lirasını aldığını bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Seymen K'yi yakaladı.

Zanlının "gasp, otodan ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme" olmak üzere 8 suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının ağabeyi Devran K'nin, benzer gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla dün tutuklandığı öğrenildi.

Eskişehir, Engelli, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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