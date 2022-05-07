Eskişehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:12
Eskişehir'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Eskişehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki uygulamaya katılan Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Vali Ayyıldız, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak ve boyama kitabı hediye etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayyıldız, trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yollarını kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden haftanın ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Ayyıldız, bu etkinliklerle trafik güvenliğinin, sürücülerin dikkat etmesiyle sağlıklı bir trafik düzeninin sağlanmasını, trafik kazalarının azaltılması ve insanların trafik kazaları ile hayatlarını kaybetmemesini amaçladıklarını aktardı.

Geçen sene trafikte emniyet kemeri takılmasının önemini vurgulamak ve yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ile "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlatan Ayyıldız, bu yıl da trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi, Trafik Haftası, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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