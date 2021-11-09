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Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi - Son Dakika

Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi

09.11.2021 14:28
Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi

Eskişehir Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlara giriş yapan motosikletli sürücülere karşı denetim yapıyor.

UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıtlara girişi yasaklanan İki Eylül Caddesi, Doktorlar Caddesi'ne giriş yapan motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücülerine yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için Encümen'e sevk edilmek üzere idari yaptırım kararı uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri paket dağıtımı yapan iş yerlerinde çalışan gençlerin hızlı servis yapmaya zorlanmamaları, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini bildirildi.

Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi

Bisiklet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de, yayalaştırılmış yollara, giriş yapan kişiler denetlendi - Son Dakika
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