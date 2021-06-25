Eskişehir'de yaz mevsimi kendini gösterdi - Son Dakika

Yaz mevsimine girilmesine rağmen uzun süren yağışlara sahne olan Eskişehir'e sonunda beklenen yaz geldi, sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda ve Porsuk Çayı çevresinde aldı.

Haziran ayı geldiğinden bu yana Eskişehir ve çevre illerinde etkili olan yağış günlerdir hayatı olumsuz etkiledi. Gündüzleri hava nispeten ılık olan şehirde akşamları ise yoğun sağanak yağış ve sel, şehirdeki hayatı olumsuz etkiledi. Haziran ayının sonuna gelindiğinde ise yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği şehirde vatandaşlar, yağmursuz bir yaz gününün verdiği mutlulukla ailelerini de alarak sokağa çıktı. Parklarda ve sokak müzisyenlerinin yerlerini aldığı Porsuk Çayı çevresinde vakit geçiren Eskişehirliler, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. - ESKİŞEHİR