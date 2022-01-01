Eskişehir'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika

Eskişehir'de yeni yıl coşkusu

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi yeni yıla soğuk havaya rağmen eğlenerek girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde hava sıcaklığı 1 derece olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2022'ye 'merhaba' dedi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanları da tamamen doldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2 bin kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.