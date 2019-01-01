Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yeni Yıl Kutlamaları

Eskişehir'de Yeni Yıl Kutlamaları

27 dakika önce

Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

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Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ve çeşitli Arap ülkelerinden gelen turistler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Arap turistler, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin 500 polis görev yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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