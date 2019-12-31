Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim' kampanyası - Son Dakika
Eskişehir'de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası
6 saat önce
Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin ücretsiz fidan dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin ücretsiz fidan dağıttı.
Bir alışveriş merkezinin önünde yapılan fidan dağıtım etkinliğinde, orman fidanlığında yetiştirilen ceviz, zerdali ve karaçam fidanları Eskişehirlilere verildi. Vatandaşlar aldıkları fidanları ilkbahara kadar uygun zamanda toprağa dikebilecekler. Etkinliğe Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras iştirak etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları