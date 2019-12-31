Eskişehir'de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim' kampanyası - Son Dakika

Eskişehir'de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası

9 saat önce

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin ücretsiz fidan dağıttı.

Eskişehir'de

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin ücretsiz fidan dağıttı.


Bir alışveriş merkezinin önünde yapılan fidan dağıtım etkinliğinde, orman fidanlığında yetiştirilen ceviz, zerdali ve karaçam fidanları Eskişehirlilere verildi. Vatandaşlar aldıkları fidanları ilkbahara kadar uygun zamanda toprağa dikebilecekler. Etkinliğe Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras iştirak etti. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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