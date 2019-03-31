Eskişehir'de Yerel Seçimler

Eskişehir'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işleminin saat 17: 00 itibariyle tamamlanmasının ardından ilk sandık sonuçları seçim kurullarına gelmeye başladı.

Eskişehir'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işleminin saat 17: 00 itibariyle tamamlanmasının ardından ilk sandık sonuçları seçim kurullarına gelmeye başladı.



Sayımların ardından sandık kurulları tarafından ıslak imza ile tutanak altına alınan sonuçların yanı sıra oy pusululaları ve diğer evrak ve malzemeler yavaş yavaş okullardan çıkmaya başladı. Sandık başkanları, seçim kurullarına iletecekleri torbaları Eskişehir Adliyesi'ne getirmeye başladı. İlerleyen saatlerde seçim sonuçlarının daha yoğun bir şekilde kurullara ulaşması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

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