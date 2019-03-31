Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yerel Seçimler

Eskişehir'de Yerel Seçimler

2 saat önce

Eskişehir'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işleminin saat 17: 00 itibariyle tamamlanmasının ardından ilk sandık sonuçları seçim kurullarına gelmeye başladı.

Eskişehir'de Yerel Seçimler, System.String[]
Eskişehir'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işleminin saat 17: 00 itibariyle tamamlanmasının ardından ilk sandık sonuçları seçim kurullarına gelmeye başladı.

Sayımların ardından sandık kurulları tarafından ıslak imza ile tutanak altına alınan sonuçların yanı sıra oy pusululaları ve diğer evrak ve malzemeler yavaş yavaş okullardan çıkmaya başladı. Sandık başkanları, seçim kurullarına iletecekleri torbaları Eskişehir Adliyesi'ne getirmeye başladı. İlerleyen saatlerde seçim sonuçlarının daha yoğun bir şekilde kurullara ulaşması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika
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