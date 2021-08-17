Eskişehir'de yetiştirilen 11 milyon fidan yanan bölgelere gönderilecek - Son Dakika

Eskişehir'de yetiştirilen 11 milyon fidan yanan bölgelere gönderilecek

ESKİŞEHİR Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen çeşitli türlerdeki yaklaşık 11 milyon fidan, yanan orman bölgelerine gönderilecek.

ESKİŞEHİR Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen çeşitli türlerdeki yaklaşık 11 milyon fidan, yanan orman bölgelerine gönderilecek. Birçok ilde meydana gelen orman yangınlarında yanan alanları tekrar yeşertmek için Türkiye'nin en büyük fidanlığı olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda çalışmalar devam ediyor. Fidanlıkta üretilen yaklaşık 11 milyon karaçam, kızılçam, fıstık çamı, sedir, akasya, akçaağaç, badem, ceviz ve dişbudak fidanlarının büyük çoğunluğu yanan bölgelere gönderilecek. AFYONKARAHİSAR'DAN 3 MİLYON FİDAN Ayrıca, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Afyonkarahisar'daki Sorkun ve

AFYONKARAHİSAR'DAN 3 MİLYON FİDAN Ayrıca, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Afyonkarahisar'daki Sorkun ve Şuhut fidanlıklarında yetiştirilen karaçam, sedir, mahlep, akasya, badem, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 3 milyon adet fidan da bu bölgelere yollanacak.

Son Dakika

Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor

Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi

Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular

4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı

Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu