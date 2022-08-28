Olay, Odunpazarı ilçesinde bulunan ve yıkım süreci devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, pazar yerinde yangın çıktı. Yangınla birlikte yükselen duman, kentin farklı noktalarından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı - Son Dakika

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