Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı

28.08.2022 18:55
Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı

Eskişehir'de yıkımı devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de yıkımı devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesinde bulunan ve yıkım süreci devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, pazar yerinde yangın çıktı. Yangınla birlikte yükselen duman, kentin farklı noktalarından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
17:43 Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor
17:34 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tabanına karşı CHP'yi övdü
17:32 Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile karşılıklı ağlamış
17:28 CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar resen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız
17:26 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama
17:25 Kendisinden 35 yaş küçük dini nikahlı eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Şırnak İl Başkanı serbest
17:00 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 18:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement