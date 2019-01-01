Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yılbaşı Coşkusu

Eskişehir'de Yılbaşı Coşkusu

1 saat önce

Eskişehir'de yılbaşı coşkusuESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Doktorlar Caddesinde toplanan vatandaşlar 2019 yılını coşkuyla karşıladı.

Eskişehir'de yılbaşı coşkusu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Doktorlar Caddesinde toplanan vatandaşlar 2019 yılını coşkuyla karşıladı.
Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Eskişehirliler, davullar ve zurnalar eşliğinde yeni yıla girdi. Soğuk havaya aldırmadan gecenin geç saatlerine kadar eğlenen yüzlerce kişi, bol bol dans ederek gecenin tadını çıkardı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen etkinlikte amatör müzisyenler ve sokak dansçıları da performanslarıyla yeteneklerini sergiledi.
Yeni yıla Eskişehir'de giren Iraklı Türkmen Muhammed Nahib, "Eskişehir'de 2'nci yılbaşımız. Eşimle beraber birlikte kutluyoruz. Yeni yıl sağlıklı olsun. Huzurlu ve iyi bir yıl olsun. Allah, Türkiye'yi korusun, milletini ve ordusunu korusun" şeklinde konuştu.
Yılbaşı kutlamaları için bölgeye gelen Emre Yazıcı ise yeni yıl sebebiyle heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"2018 yılı gibi vurgun yemeyelim. 2019'dan tek beklentimiz o. İnşallah bu sene sıkıntısız geçer. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Eskişehir, Güncel
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