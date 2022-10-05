Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı

05.10.2022 15:02
Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı

Eskişehir'de yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iki sanığın, geçen yıl ağustos ayında kaybolan başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iki sanığın, geçen yıl ağustos ayında kaybolan başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Görkem Doğan (23) ve Benan Birtane'nin (55) savunmaları, tutuldukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Doğan, Birtane ile aynı barakada kaldıklarını, onunla tartışmalarının ardından yerine Mehmet Yerebakan'ın geldiğini söyledi.

Bu kişinin, Birtane'nin yanında kendisine küfürler ettiğini öne süren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ertesi gün barakaya gidince Benan bunları bana anlattı. Bir hafta sonra, hafta sonu maktul Mehmet Yerebakan bizim bulunduğumuz barakaya geldi. Biz barakada Benan ile alkol alıyorduk. Ben, Mehmet Yerebakan'dan gitmesini istedim. Mehmet Yerebakan bana küfretmeye devam etti ve beni ittirdi. Ben de sinirle elime aldığım bıçak ile Mehmet Yerebakan'ı bıçaklayarak öldürdüm. Benan herhangi bir şey yapmadı. Mehmet'i öldürdükten sonra Benan gömmek için yardım etti."

Diğer sanık Benan Birtane ise bu suça karışmadığını ileri sürdü.

Doğan ile yaklaşık 15 ay aynı barakayı paylaştıklarını anlatan Birtane, "Bana ftira attığını düşünüyorum. Benim Mehmet Yerebakan'ın öldürülmesiyle herhangi bir ilgim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin kararı ilk celsede verildi

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra aynı bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Ceset, ekipler tarafından sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki sanık, geçen ay ilk celsede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Diğer cinayete ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise Yerebakan'ın 4'ü ölümcül 11 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilerek, sanıkların aynı suçtan müebbet hapsi isteniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklara müebbet talebi Son dakika gündem: 11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklara müebbet talebi İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı
Kaynak: AA

Mehmet Yerebakan, Yılbaşı, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 20:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement