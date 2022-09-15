Eskişehir'de yılbaşı gecesi işlenen cinayetin 2 sanığına müebbet hapis

Eskişehir'de yılbaşı gecesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığa, ilk celsede müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Görkem Doğan (23) ve Benan Birtane (55), maktul Göktuğ Tamer Kutlusak'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Birtane, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"Görkem'le olay yerindeki çadırda buluşup vakit geçiriyorduk. Maktul, olay günü çadıra zarar vererek içeri girdi. Daha sonra dışarıya çıktık. Küfür etme meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Maktul ile Görkem arasında itişip kalkışma oldu. Görkem yere düştü. Bu sırada yemek yapmak için kullandığımız bıçak yerdeydi. Görkem, bıçağı yerden alıp maktule doğru rastgele salladı. Olay yerinden kaçtı. Ben hiçbir şeye karışmadım."

Doğan ise tartışma sırasında Kutlusak'ın kendisine küfrettiğini ve yüzüne tükürdüğünü ileri sürdü.

Yere düştüğünde, bıçağı alarak kendini korumak için savurduğunu ifade eden Doğan, "Öldürme veya yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay anlık gelişti. Hemen olay yerinden kaçtım. Daha sonra sanık Benan ile sabaha doğru görüştüğümüzde elinde ucu kanlı bir bıçak vardı. Bu benim kullandığım bıçak değildi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Görkem Doğan ile Benan Birtane'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

5 ay önce de başka bir kişiyi öldürüp aynı bölgeye gömdükleri ortaya çıkmıştı

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, geçen yıl ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ın da (61) bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra aynı bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Bu olayla ilgili iddianame hazırlanması süreci devam ediyor.