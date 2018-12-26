Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Hızlandı

Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Hızlandı

58 dakika önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak yeni yıla girmelerini sağlamak amacıyla rutin gıda denetimlerine hız verildi.

Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Hızlandı, System.String[]
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak yeni yıla girmelerini sağlamak amacıyla rutin gıda denetimlerine hız verildi.

Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, il ve ilçe müdürlüklerindeki gıda kontrol görevlileri tarafından yılbaşında tüketimleri artan ürünlere yönelik denetimler hızlandırıldı.

Pasta ve pastacılık ürünleri, tatlı ve unlu mamuller satışı yapan işletmeler ile özellikle hindi ve tavuk eti gibi beyaz et satışı yapan kasap ve şarküterilere yoğun şekilde denetim yapan görevliler, bu kapsamda yılbaşında tüketimi artan ürünlerle ilgili fırsatçıların oluşmasını engellemek adına mesai harcıyor.

Kontroller sırasında denetim görevlileri, işletme çalışanlarına gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:58 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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