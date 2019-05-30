Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu 13 hektar orman yandı
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Eskişehir'e ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu 13 hektar orman yandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Eskişehir'e ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu 13 hektar orman yandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı yaklaşık 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Mihalıççık'a bağlı Kavak Mahallesi Kozlu Yaylası mevkisindeki karaçam ormanına, dün akşam, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri; 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için 50 köylü de çalışmalara destek verdi. Yangının büyümesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan da 8 sorti yapılarak, müdahale edildi. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan da ormana gelerek, çalışmaları takip etti. Gece geç saatlerde yangın, kontrol altına alındı. Ekipler, bugün sabah saatlerine kadar söndürme ve soğutma çalışmalarına ise devam etti. İlk belirlemelere göre, yangında toplam 12 hektarlık alan zarar gördü. Orman yangını için Kütahya, Bolu ve Ankara'dan da 2'şerli söndürme ekipleri çalışmalara destek verdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır Mahallesi'nde bulunan meşe ormanında da yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye görevlilerince başlatılan söndürme çalışmalarında 2 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı kullanıldı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

- Eskişehir

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:47 Kaynak: DHA
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