Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika
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Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

11.08.2022 16:14
Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya Ilçesi'ne bağlı Mayıslar Mahallesi'nin Çatmalı Mevkii'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Meydana gelen orman yangınında yaklaşık olarak 1 dönüm alanın içerisindeki örtünün zarar gördüğü öğrenildi.

Çıkan yangın, 2 arazöz ile birlikte müdahale eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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