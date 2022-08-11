Çıkan yangın, 2 arazöz ile birlikte müdahale eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.